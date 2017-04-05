Книги Прилепина и Лимонова вошли в список запрещённых для ввоза на Украину

Сегодня украинский телеканал 112 опубликовал список из 74 книг, запрещённых для ввоза на Украину. В список в том числе вошли книги "Киев капут" Эдуарда Лимонова, "Украина и остальная Россия" Анатолия Вассермана и "Не чужая смута. Один день — один год" Захара Прилепина.

Отмечается, что все произведения, вошедшие в список, были изданы в течение последних трёх лет. Во всех книгах повествуется о событиях последних лет на Украине и в Донбассе, а также о включении Крыма в состав России.

Напомним, с 1 января до 1 апреля на Украине уже действовал запрет на ввоз книг из России, в том числе для личного пользования.

До этого, в самом конце прошлого года, президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, согласно которому ограничивается ввоз в страну "иностранной продукции антиукраинского содержания".