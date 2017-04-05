Песков: Премьер Японии прилетит в Москву в конце апреля

Как стало известно Лайфу, переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ должны состояться 27 апреля.

Переговоры лидера России с премьер-министром Японии намечены на 27 апреля. Об этом Лайфу сообщили источники в МИД России. Сами главы государств во время недавнего телефонного разговора договорились о личных контактах в ближайшей перспективе.

Кремль: Переговоры Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ состоятся 27 апреля в Москве Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом Лайфа подтвердил, что визит Абэ состоится в апреле в Москве.

— Даты пока не объявлены, но примерно в эти числа, — отметил помощник Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков, отвечая на вопрос, приедет ли премьер Японии в Москву именно 27 апреля.

Напомним, Владимир Путин посещал Японию и встречался с Синдзо Абэ в середине декабря прошлого года. До этого японский премьер посещал Россию в сентябре, когда принимал участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке.