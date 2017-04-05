Тиллерсон посетит Россию 12 апреля

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон намерен посетить Москву с официальным визитом 12 апреля и встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В рамках этой поездки он планирует обсудить с главой МИД России ситуацию на Украине и в Сирии, а также борьбу с международным терроризмом.

— 12 апреля госсекретарь отправится в Москву, где встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и другими российскими должностными лицами для обсуждения Украины, борьбы с терроризмом, двусторонних отношений и других вопросов, в том числе КНДР и Сирии, — сообщил исполняющий обязанности главы пресс-службы Госдепа Марк Тонер.