Ростовская ОПГ вывела из страны более полумиллиарда рублей

По информации Лайфа, преступники выводили средства под видом поставок сельхозтехники в РФ.

В Ростове задержали организованную преступную группировку из трёх человек, которая незаконно вывела из страны более 600 миллионов рублей. По версии следствия, 47-летний Давид А., 38-летний Денис Б. и 31-летний Игорь М. создали фирмы, с помощью которых заключали крупные контракты с иностранными компаниями на поставку сельхозтехники.

По предварительным данным, для мошенничества подозреваемые создали несколько компаний: ООО "Трансагромаш", ООО "Агротехгарант" и ООО "Донагролизинг".

Ростовская ОПГ вывела через Сбербанк из страны более полумиллиарда рублей. Злоумышленники заключали контракты с иностранными компаниями на поставку сельхозтехники Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

По версии правоохранителей, контракты злоумышленники заключали в 2015–2016 годах с нерезидентами Российской Федерации: зарубежными фирмами ASRS s.r.o. (Словакия), Gilgamesh SE (Словакия), Knight International Trading (Китай). По словам источника Лайфа, затем, используя фиктивные документы и привлекая для своих сделок и операций более 80 подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей со всей страны, мошенники выводили средства по контрактам из страны.

Реквизиты своих фиктивных фирм мошенники использовали при открытии валютных счетов в ЮЗБ ПАО "Сбербанк России". Таким образом участники ОПГ вывели из страны более 586 млн рублей, которые были перечислены в пользу иностранных компаний без, само собой, ввоза в Россию сельскохозяйственной техники и оборудования. В Сбербанке Лайфу сообщили, что меры противодействия отмыванию доходов подозреваемых банком предпринимались.

— Законодательство РФ не предусматривает раскрытия информации о предпринимаемых банками мерах противодействия отмыванию преступных доходов. Сбербанк постоянно совершенствует процедуры контроля и взаимодействует с уполномоченными органами для пресечения проведения сомнительных потоков через систему банка, — сообщили в пресс-службе ЮЗБ ПАО "Сбербанк".

Члены ОПГ задержаны, в настоящий момент ведётся расследование.