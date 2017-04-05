В Бразилии стриптизёрша станцевала для зэков в тюрьме

Зажигательный танец бразильянки вызвал настоящий переполох у тюремных надзирателей.

Курьёзный случай произошёл в тюрьме в бразильском штате Пернамбуку. На видео заключённые пьют и улюлюкают, в то время как стриптизёрша зажигательно танцует, стоя на стуле в центре камеры. Кадры опубликовало издание Daily Mirror.

Один из заключённых демонстрирует на камеру крошечные красные трусики — вероятно, принадлежащие стриптизёрше. В конечном счёте его сокамерник стаскивает девушку с постамента и продолжает танцевать с ней уже вдвоём.

По данным издания, ролик был снят ещё год назад, но местные власти начали расследовать обстоятельства произошедшего только сейчас — после обнародования видео.