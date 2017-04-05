Владимир Познер выступил за легализацию наркотиков

Телеведущий провёл аналогии с сухим законом, действовавшим в США в 1920-е и в начале 1930-х, — опыт показал, что запрет на продажу алкоголя способствует развитию преступности.

Журналист Владимир Познер в ходе творческого вечера в Воронеже заявил, что поддерживает легализацию наркотиков. Свою позицию он объяснил тем, что криминальный бизнес сейчас приносит преступникам огромные деньги, а легализация же положит криминалу конец. Он сравнил нелегальную торговлю наркотиками с последствиями принятия сухого закона в США, также в своё время приведшего к незаконной торговле спиртным.

— Когда наркотик становится легальным, то есть продаётся в аптеке, всё, криминал кончается. Это не значит, что не будет наркоманов. Они будут. Но не будут пытаться вашим детям продавать наркотики, — сказал Познер.

В беседе с Лайфом журналист пояснил, что не считает, что его высказывание нуждается в дополнительных комментариях.

— Когда я это сказал, я это пояснил. Я же не идиот, чтобы сказать, что надо легализовать наркотики, и всё. Я же не совсем безумный человек — сказать такую вещь без комментариев. Я чётко изложил, почему я считаю, что это надо сделать, как и то, почему надо отменить сухой закон и легализовать торговлю спиртным, — заметил Владимир Познер.