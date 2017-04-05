В Москве зафиксирован самый тёплый день года

Сегодняшний день, 5 апреля, стал в Москве самым тёплым с начала этого года. К трём часам дня воздух в столице прогрелся до +11,1 градуса, сообщает "Утро.ру" со ссылкой на Росгидромет.

Звание самого тёплого 5 апреля отвоевало у предыдущего рекордсмена — 22 марта. В конце первого весеннего месяца столбики термометров неожиданно показали 10,8 градуса тепла. Впрочем, до температурных рекордов прошлых лет сегодняшнему дню всё же далеко. Абсолютный максимум для 5 апреля был установлен в 2004 году. Тогда воздух прогрелся до +18,4 градуса.

Синоптики обещают: в ближайшие дни погода в Москве останется тёплой. Уже завтра воздух может прогреться до +15 градусов.