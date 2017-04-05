Старушка разыграла мужа и задорно расхохоталась над своей шуткой

Видео розыгрыша, устроенного пенсионеркой для её супруга, на днях появилось в Сети. Подробности шутки сообщил портал "Дни.ру".

se não for pra fazer coisas assim eu nem caso pic.twitter.com/Lm9ISmwfLP — ju (@kordeitrx) 4 апреля 2017 г.

На записи, которая длится чуть больше минуты, старушка обещает мужу показать фокус. Она кладёт монетку на стол, ставит на неё бутылку с водой, накрывает ёмкость полотенцем и обещает, что через несколько секунд монетка окажется внутри бутылки.

Когда пенсионерка поднимает полотенце и предлагает супругу проверить, удался ли фокус, тот доверчиво наклоняется над бутылкой. В этот момент коварная бабушка выплёскивает воду в лицо ничего не подозревающему дедушке и начинает задорно хохотать.