Причастные к убийству полицейских в Астрахани объявлены в международный розыск

Следователи во взаимодействии с УМВД и УФСБ России по области установили лиц, совершивших посягательство на жизнь сотрудников полиции в ночь на 4 апреля текущего года в Астрахани.

Ими оказались Саспанов Нурбол Рахмедуллаевич, 22.08.1990, который был ранее судим за разбойное нападение; Кукулаев Рамзан Нажаевич, 18.02.1996; Султанмурадов Рамзан Хожа-Ахмедович, 27.07.1999; Магомедов Ильяс Идрисович, 17.07.1994.

— В отношении указанных лиц вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 п. "б" ч. 4, ст. 226, ч. 2, ст. 222 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Хищение оружия", "Незаконное хранение оружия и боеприпасов"). Саспанов, Кукулаев, Султанмурадов и Магомедов объявлены в федеральный и международный розыск, — об этом сообщил Лайфу старший помощник руководителя СУ СК РФ по Астраханской области Андрей Хегай.

В отношении всех обвиняемых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, двоих правоохранителей расстреляли на одной из АЗС Астрахани в ночь на 4 апреля.