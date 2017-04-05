Мать заморозила тело сына из-за нехватки денег на похороны

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Мать заморозила тело сына из-за нехватки денег на похороны

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Мальгавко

Женщина решила дождаться выплаты с работы, чтобы как следует организовать погребение.

Вопиющий случай произошёл в одной из многодетных семей в городе Балаково Саратовской области. Мать в течение десяти дней хранила тело умершего сына в морозилке. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, семилетний мальчик скончался 26 марта в квартире, в которой жил с матерью. В сообщении отмечается, что ребёнок страдал "врождённым заболеванием". Мать мальчика не может назвать точную дату смерти сына — по её словам, это могло произойти и 27 марта. А вот в полицию она обратилась только 4 апреля.

— Со слов женщины, после того как ребёнок умер, она растерялась, денег на похороны не было, в связи с чем она приняла решение заморозить тело, поместив его в морозильную камеру, — рассказал журналистам начальник городского следственного отдела Роман Георгица.

Женщина рассказала, что планировала устроить похороны, когда получит выплату с работы, откуда уволилась после смерти сына. Она была продавцом. После смерти сына в семье остались две несовершеннолетние дочери. Основной источник дохода семьи — алименты от отца детей.

Сейчас следствие выясняет причины смерти мальчика. Видимых повреждений на его теле обнаружено не было.

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