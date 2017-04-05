Осуждённый за шпионаж в США Буряков депортирован в Россию

Соединённые Штаты депортировали в Россию гражданина РФ Евгения Бурякова, который был осуждён в США за шпионаж. Об этом сообщила иммиграционно-таможенная полиция США. На снимке, опубликованном на портале ведомства, Буряков запечатлён сидящим в кресле самолёта "Аэрофлота".

Из США депортировали осуждённого за шпионаж россиянина Евгения Бурякова Фото: ICE

Евгения Бурякова арестовали в январе 2015 года в Нью-Йорке. Его обвинили в незаконной работе на иностранное правительство на территории США. Год назад россиянин признал свою вину только по одной статье: действия в качестве агента иностранного правительства без уведомления властей США. Его приговорили к 2,5 года тюрьмы, однако досрочно освободили 31 марта.