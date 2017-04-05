У тяжелоатлетки Светланы Царукаевой отобрали серебряную медаль ОИ-2012 за допинг

Международный олимпийский комитет лишил российскую тяжелоатлетку Светлану Царукаеву серебряной медали, которую спортсменка завоевала на Олимпийских играх в 2012 году в Лондоне. Как сообщили в пресс-службе МОК, награду решили отобрать после перепроверки допинг-пробы.

Отмечается, что в допинг-пробе Царукаевой обнаружили туринабол, запрещённый к употреблению спортсменами.

Надежда Царукаева завоевала серебряную медаль в весовой категории до 63 килограммов на Олимпиаде в Лондоне.