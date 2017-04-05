В посёлке Коминтерново под миномётным обстрелом погиб российский актёр Эркин Исманов. Он снимался в таких фильмах, как "Кремень" и "Пасечник".

— 28 мин было выпущено по Коминтернову, в результате обстрела погиб мирный житель Эркин Махмуджанович Исманов, 1974 года рождения, проживавший по адресу: ул. Победы, 34, — сообщил на брифинге в Донецке представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

Под Донецком погиб российский актёр Эркин Исманов

Ряд СМИ сообщал о принадлежности погибшего к Вооружённым силам ДНР. В штабе оперативного командования "Донецк" эту информацию опровергли.