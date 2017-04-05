Вдова гитариста "Битлз" обнаружила текст ранее неизвестной песни

Оливия Харрисон, вдова гитариста группы "Битлз" Джорджа Харрисона, обнаружила рукописный текст своего мужа. Предполагается, что ещё в 70-е прошлого века Джон посвятил эти стихи другому "жуку" — барабанщику Ринго Старру. Песня должна была называться "Эй, Ринго" (Hey Ringo), передаёт ABC.

Копия черновика, найденного в архивах музыканта, была включена в новую расширенную версию мемуаров Харрисона. А оригинал супруга гитариста уже передала адресату — Ринго Старру. Оказалось, что барабанщик никогда раньше не видел этого текста.

В песне также есть строчки "Эй Ринго, есть одна вещь, о которой я тебе не говорил / Я буду играть на гитаре вместе с тобой до самой смерти". Позже Старр признался журналу "Роллинг стоунс", что был очень тронут этими словами.

— Он был моим лучшим другом, — сказал он о Джордже.

Джордж Харрисон скончался от рака в ноябре 2001 года.