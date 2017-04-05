Федерация тяжёлой атлетики попросит Царукаеву вернуть аннулированную медаль

В её допинг-пробе обнаружили туринабол, запрещённый к употреблению спортсменами.

Генеральный секретарь Федерация тяжёлой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин сообщил Лайфу, что организация, скорее всего, попросит тяжелоатлетку Светлану Царукаеву, результаты которой на Олимпиаде-2012 в Лондоне аннулировали, вернуть серебряную медаль.

— Федерация в курсе, мы обсуждаем, скорее всего, будет в адрес Светланы направлено письмо в связи с принятием решения об аннулировании медалей с просьбой вернуть медаль, — отметил Кишкин.

Ранее Международный олимпийский комитет лишил российскую тяжёлоатлетку Светлану Царукаеву серебряной медали ОИ-2012: в её допинг-пробе нашли запрещённый туринабол.