Украинский МИД засекретил документы по заочному аресту Яценюка в РФ

В МИД Украины причислили копию письма Ессентукского районного суда Ставропольского края РФ от 07.03.2017 в Посольство Украины в РФ касательно Арсения Яценюка к информации с ограниченным доступом. Об этом пишут местные СМИ.

Ограничение доступа к этой информации чиновники связали с возможным "существенным вредом" интересам национальной безопасности, территориальной целостности Украины и т.д.

Также сообщается, что МИД Украины был возмущён решением Ессентукского городского суда Ставропольского края о заочном аресте бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.

Напомним, ранее стало известно о том, что на Ставрополье суд заочно арестовал украинского экс-премьера.