Зато не пешком! Житель Воронежа ездит на склеенной скотчем иномарке

Читайте также

Зато не пешком! Житель Воронежа ездит на склеенной скотчем иномарке

3342

Необычное транспортное средство снял один из жителей Воронежа на дорогах города. На одной из улиц он встретил автомобиль, замотанный скотчем. Этот Hyundai Solaris явно пережил многое и теперь больше похож на машину, которая прошла обработку гидравлическим прессом для металлолома.

Это видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS), за что получил денежное вознаграждение.

Очевидно, авто получило сильный удар или перевернулось на большой скорости. Однако машина по-прежнему на ходу, чем и решил воспользоваться её владелец. Он передвигается по городу на транспортном средстве, часть которого "прочно" держится на скотче. Зато не пешком.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!