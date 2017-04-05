Зато не пешком! Житель Воронежа ездит на склеенной скотчем иномарке

Необычное транспортное средство снял один из жителей Воронежа на дорогах города. На одной из улиц он встретил автомобиль, замотанный скотчем. Этот Hyundai Solaris явно пережил многое и теперь больше похож на машину, которая прошла обработку гидравлическим прессом для металлолома.

Это видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS), за что получил денежное вознаграждение.

Очевидно, авто получило сильный удар или перевернулось на большой скорости. Однако машина по-прежнему на ходу, чем и решил воспользоваться её владелец. Он передвигается по городу на транспортном средстве, часть которого "прочно" держится на скотче. Зато не пешком.