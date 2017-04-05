Рамзан Кадыров встретился с королём Бахрейна

Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров посетил с рабочим визитом Бахрейн. В аэропорту Манамы делегацию из России встретил министр иностранных дел страны шейх Халед бин Ахмед Аль Халифа. В честь прибытия гостей принимающая сторона дала торжественный обед, после которого состоялась официальная встреча.

Затем в своей резиденции в Манаме главу Чечни встретил король Бахрейна шейх Хамад ибн Иса аль-Халифа. Он отметил, что следит за событиями в республике и оценил успехи команды Кадырова в развитии региона, установлении прочных связей между Россией и арабским миром. Также шейх подчеркнул, что при Кадырове Чечня стала одним из крупных центров исламского просвещения.

Рамзан Кадыров поблагодарил главу государства за тёплый приём и отметил, что отношения между Россией и странами Персидского залива имеют хорошую перспективу и обязательно должны укрепляться в области инвестиций, образования и культуры.