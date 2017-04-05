Моя остановка! В Минске из грузовика на дорогу выпала корова

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Моя остановка! В Минске из грузовика на дорогу выпала корова

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Необычный инцидент снят в Минске на видеорегистратор. Водитель при движении по улице Кижеватова сегодня запечатлел, как из ехавшего перед ним грузовика на дорогу выпала корова.

Судя по кадрам, опубликованным в Интернете, животное сильно не пострадало: скорость машины была невысокой. Животное приземлилось на асфальт, тут же встало и начало озираться, пытаясь понять, куда ему отправиться.

Что интересно, корова "вышла" из транспорта прямо напротив остановки. Водитель это успел заметить. Затем, по данным белорусских СМИ, корову сотрудники МЧС поймали в ближайшем дворе.

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