Кузнецова выясняет, почему в Москве приёмная семья сдала в детдом семь детей

По предварительным данным, это случилось потому, что "родители" не смогли добиться более высоких столичных пособий.

Удивительная по степени цинизма ситуация разыгралась в семье из Калининграда, воспитывавшей семерых приёмных детей. Дети были взяты из детдома в Калининграде. Позже вся семья перебралась в Москву. Там предприимчивые родители попытались добиться от местных властей более высоких — московских — пособий на детей.

Тем не менее власти в соответствии с законом им в этой привилегии отказали. Потерпев неудачу, родители не придумали ничего лучше, как просто вернуть детей в детский дом. Всех семерых они передали в Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом". Ситуация стала известна общественности благодаря директору центра Вадиму Меньшову. Фамилию семьи он обнародовать отказался.

— В прошлую пятницу родители вернули семь детей в возрасте от трёх до 12 лет, — рассказал Меньшов журналистам. — Органы опеки предлагали родителям подписать документ, что они детей изъяли, однако родители подписать отказались и заявили, что возвращают детей сами.

Он рассказал, что родители продолжали получать от властей Калининграда по 18 тысяч рублей на ребёнка в месяц. Что, в общем-то, не так уж и мало. Хотя если бы семье всё же удалось добиться московских выплат, то ежемесячный навар вырос бы до 85 тысяч рублей на ребёнка. О ситуации уже известили детского омбудсмена Анну Кузнецову.

— Проблема возврата детей в социальные учреждения станет предметом обсуждения на предстоящем Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ, — заверила Кузнецова. — Данный вопрос нуждается в комплексном подходе и осмыслении.

Своё возмущение высказал и глава департамента социальной защиты Москвы Владимир Петросян. По его словам, случаев, когда приёмные родители делают на детях бизнес, в Москве "очень много".