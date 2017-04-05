Под Курском сельские жители обнаружили массовые захоронения, вскапывая огород

Людмила и Григорий Головченко приобрели землю в посёлке Клюква совсем недавно и даже не подозревали, что к дому и огороду прилагается настоящее кладбище.

Когда супруги вместе с детьми стали обустраивать территорию на своём участке и прокладывать водопровод, они внезапно наткнулись на человеческий череп. При дальнейших раскопках семья обнаружила ещё семь скелетов.

Глава семейства рассказывает, что они уже не раз находили необычные вещи у себя в огороде. Среди находок четы Головченко — боевой снаряд и старинные монеты.

Интересно, что жители соседнего села утверждают, что в этих местах в 19-м веке было кладбище. Теперь информацию о находках в посёлке Клюква изучают местные историки и правоохранительные органы.

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