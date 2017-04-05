В США заявили, что ракета КНДР стала неуправляемой вскоре после пуска

Баллистическая ракета средней дальности "Пуккыксон-2", которую сегодня утром запустили в КНДР, прошла только часть дистанции, после чего вышла из-под контроля и упала. Об этом заявили в Белом доме.

— Сейчас мы уверены, это была Scud (тип ракет. — Прим. ред.) на жидком топливе. Она потеряла управление, пройдя лишь часть маршрута от своей возможной дальности, — отметили там.

В Южной Корее заявили, что целью запуска в КНДР было совершенствование баллистических технологий. Пуск приурочили к предстоящей встрече президента США и генсека КНДР.