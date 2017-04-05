Трамп пообещал "защитить цивилизацию" от ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с королём Иордании Абдаллой II пообещал уничтожить группировку ИГИЛ* и сделать всё возможное, чтобы принести мир на Ближний Восток. Заявление политика приводит Reuters.

— Мы уничтожим ИГИЛ, мы защитим цивилизацию. У нас нет другого выбора, — уточнил американский лидер.

Отметим, накануне пресс-секретарь террористической группировки Аби аль-Хасан аль-Мухаджир назвал Дональда Трампа идиотом, "который не знает, что такое Сирия, Ирак или ислам".

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.