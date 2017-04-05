Молодые неграждане Латвии и Эстонии смогут без виз въезжать в РФ

Сегодня президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому неграждане Латвии и Эстонии, родившиеся позже 6 февраля 1992 года, смогут въезжать в Россию без виз.

Согласно предыдущему указу от 17 июня 2008 года обязательным условием для самостоятельного безвизового въезда в РФ для неграждан Латвии и Эстонии было наличие советского гражданства до распада СССР. Соответственно, совершеннолетние неграждане, родившиеся после 6 февраля 1992 года, а также их дети не могут иметь гражданство СССР и до нынешнего момента не могли въезжать в Россию без визы.

Подписание указа устранило эту сложность: формулировка "состоявшие в гражданстве СССР" исключена из нового текста документа.

Отметим, неграждане могут также без виз въезжать в страны Евросоюза.