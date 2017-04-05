В Полтаве протестуют против застройки на месте городской достопримечательности

На месте арки "Газетный ряд" местные предприниматели пытаются построить свои коммерческие объекты.

В центре Полтавы на месте протестов против постройки арки "Газетный ряд" произошли столкновения, есть раненые. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Издание со ссылкой на местные СМИ отмечает, что в центре города возле "газетной арки" собрались сотни людей. Люди принесли болгарку и стали пилить металл на арке, после этого произошёл конфликт, который попыталась ликвидировать полиция. В результате один полицейский получил травму лица, его забрала скорая. Также ранения получил участник АТО — его порезали ножом.

Всего на месте протестов собралось порядка тысячи человек, полиция не пускает их к арке, образовав плотное кольцо. Сообщается, что правоохранительные органы начали задержания.

Конфликт произошёл из-за намерения одного из ООО оборудовать в названной арке место под бизнес. Общественность и политики неоднократно выступали против. В последний раз конфликт завершился тем, что протестующие силой снесли конструкцию, а металлические ворота отнесли под стены городского совета. Как информирует местное издание "В Полтаве.info", предприниматели в ответ распорядились замуровать намертво арку с обеих сторон.