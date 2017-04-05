Трамп заявил, что у него изменилось отношение к Асаду

Американский лидер стал хуже относиться к президенту Сирии после химической атаки, в которой Вашингтон обвиняет Дамаск.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него изменилось отношение к Сирии и президенту этой страны Башару Асаду. Поводом для этого стала гибель людей в Идлибе от воздействия химического оружия.

— Скажу вам, что атака на детей вчера оказала на меня большое влияние: очень-очень возможно, и скажу вам, что это уже произошло, моё отношение к Сирии и Асаду изменилось очень сильно, — сказал Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с королём Иордании.

Ранее сирийская вооружённая оппозиция Сирии заявила, что в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб 4 апреля 80 человек погибли в результате применения химического оружия. Вину за это они возложили на правительственные войска.

В Минобороны РФ на это отметили, что сирийские военные самолёты нанесли удар по арсеналу террористов, где в том числе находилось и химоружие. ООН и ОХЗО начали расследование по факту произошедшего.