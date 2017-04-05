Трамп исключил своего ближайшего советника Бэннона из Совета нацбезопасности

Такое решение президент Соединённых Штатов принял в ходе реорганизации состава Совета национальной безопасности (СНБ).

Сегодня стало известно, что президент США Дональд Трамп исключил из состава СНБ своего старшего советника и активного участника предвыборной кампании 63-летнего Стивена Бэннона. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник.

Также сообщается, что в состав Совета вернулся глава национальной разведки США Дэн Коутс и руководитель Объединённого комитета начальников штабов Джозеф Данфорд.

Отметим, ранее журналисты запечатлели на видео разнос, который Трамп устроил Бэннону в начале марта.