Трамп исключил своего ближайшего советника Бэннона из Совета нацбезопасности

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Трамп исключил своего ближайшего советника Бэннона из Совета нацбезопасности

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Фото: Flickr/Don Irvine

Такое решение президент Соединённых Штатов принял в ходе реорганизации состава Совета национальной безопасности (СНБ).

Сегодня стало известно, что президент США Дональд Трамп исключил из состава СНБ своего старшего советника и активного участника предвыборной кампании 63-летнего Стивена Бэннона. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник.

Также сообщается, что в состав Совета вернулся глава национальной разведки США Дэн Коутс и руководитель Объединённого комитета начальников штабов Джозеф Данфорд.

Отметим, ранее журналисты запечатлели на видео разнос, который Трамп устроил Бэннону в начале марта.

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