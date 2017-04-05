Семи российским авиакомпаниям выделят субсидии на перевозки в Крым

Льготные тарифы на полёт в Симферополь будут действовать полгода — с 15 мая по 30 ноября.

Семь российских авиакомпаний будут осуществлять субсидированные перевозки в Симферополь из разных городов России. Об этом сообщает Росавиация. Стоимость льготных билетов будет варьироваться от 2,5 тыс. рублей до 12,5 тыс. рублей в зависимости от дальности перелёта.

Субсидии получат авиакомпании "Аэрофлот", "Алроса", "Сибирь", "Саратовские авиалинии", Red Wings, "Ижавиа" и "Уральские авиалинии". Общий объём господдержки в этом году составит 475,416 млн рублей. За шесть с половиной месяцев — с середины мая по конец ноября — авиакомпании смогут перевезти до 142 тыс. пассажиров.

Кстати, в этом году будут добавлены три новых маршрута — улететь в Крым со скидкой можно будет также из Сочи, Орска и Сыктывкара. Всего в программу включён 61 маршрут.