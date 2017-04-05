Дания выделит 65 млн евро на борьбу с коррупцией и поддержку реформ на Украине

Премьер Дании заверил Петра Порошенко в полной поддержке суверенитета Украины и её территориальной целостности.

Сегодня премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен в ходе встречи с президентом Петром Порошенко заявил о том, что Украине в течение ближайших пяти лет будет выделена помощь в размере 65 миллионов евро.

По данным украинского телеканала "112", эти средства будут направлены на поддержку реформ на Украине: на борьбу с децентрализацией и коррупцией, а также на восстановление энергетики и усиление государственного управления.

Пётр Порошенко поделился впечатлениями от встречи с Расмуссеном в своём "твиттере". В частности, он выразил благодарность за поддержку.

Україна вдячна за додаткову гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам в Україні і вітає участь Данії в цьому процесі pic.twitter.com/zkVPDkjdg0 — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 апреля 2017 г.

Вдячний Прем’єр-міністру Королівства Данія пану Расмуссену за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. pic.twitter.com/sTgqiC91jW — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 апреля 2017 г.

В одном из постов Порошенко отметил, что безопасность Украины — это безопасность всей Европы.