Facebook ударит по порномести искусственным интеллектом

Revenge Porn — размещение в публично доступной сети материалов открыто сексуального характера без согласия изображённого в них лица.

Компания "Фейсбук" вводит инструментарий по борьбе с так называемой порноместью (Revenge Porn) — размещением в публично доступной сети материалов сексуального характера без согласия того, к кому они относятся. Их размещением занимаются, как правило, хакеры или бывшие партнёры, желающие таким образом отомстить.

Для противодействия этому пользователям соцсети предлагается сообщить о том или ином фото, которое распространяется без разрешения его владельца, — "Фейсбук" его удалит, а аккаунты, которые его разместили, подвергнет блокировке.

Для того чтобы впоследствии можно было добиться ликвидации всех копий, умная система "Фейсбука" задействует систему сопоставления изображений, причём фотографии она будет сравнивать не только внутри себя, но также в "Инстаграме" и Messenger. В итоге, как ожидается, нежелательные материалы в этих сетях больше не появятся.

Стопроцентного результата разработчики не гарантируют и оговариваются, что теоретически изменить изображение можно настолько, что человек всё равно останется узнаваем, но определить фото как идентичное не позволят детали. Тем не менее озвученные меры могут помочь бороться как с порноместью, так и со случаями, когда чужое фото прикреплено к чьей-то фейковой информации.