Около 500 тысяч жителей Западного Мосула не могут покинуть город

С начала боевых действий на севере Ирака переселенцами стали почти 249 тысяч человек.

Порядка 500 тысяч человек не могут покинуть западную часть города Мосула в Ираке, где идут военные действия между боевиками ИГИЛ* и проправительственными силами страны. Об этом сообщила представитель канцелярии генерального секретаря ООН Эри Канеко.

— Мы обеспокоены судьбой мирных жителей, которые заперты в Западном Мосуле, где продолжаются боевые действия. По оценкам, 500 тысяч человек остаются в западных кварталах, спасаясь от столкновений или дожидаясь возможности, чтобы бежать, — отметила она.

Так, в общей сложности переселенцами являются около 249 тысяч человек. Только за последние сутки, по словам Канеко, Западный Мосул покинуло шесть тысяч человек, и темпы оттока продолжают расти.

Напомним, массированная операция по освобождению Мосула началась 17 октября. В январе под контроль властей перешли восточные кварталы города, а в середине февраля премьер-министр Ирака Аль-Абади сообщил о наступлении на Запад Мосула.

* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.