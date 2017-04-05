Прокуратура Украины собралась провести следствие против Поклонской и Аксёнова

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) просит Печерский суд Киева разрешить провести заочное расследование в отношении крымских чиновников, которых ведомство подозревает в государственной измене.
В перечне, представленном пресс-службой ГПУ, содержится десять фамилий. В частности, речь идёт о главе Крыма Сергее Аксёнове, спикере крымского парламента Владимире Константинове и депутате Госдумы Наталье Поклонской, которая до октября 2016 года занимала должность прокурора Крыма.
Украинские правоохранители подозревают их в том, что в течение февраля — марта 2014 года они создали "преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины".
— Принятие судом решения о предоставлении такого разрешения позволит завершить досудебное расследование в отношении так называемых чиновников Крыма и Севастополя, — говорится в релизе ГПУ, размещённом на сайте ведомства.
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