Прокуратура Украины собралась провести следствие против Поклонской и Аксёнова

Читайте также

Прокуратура Украины собралась провести следствие против Поклонской и Аксёнова

1248

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Всего в соответствующем запросе, который ведомство подало в суд, упоминаются имена десяти крымских чиновников.

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) просит Печерский суд Киева разрешить провести заочное расследование в отношении крымских чиновников, которых ведомство подозревает в государственной измене.

В перечне, представленном пресс-службой ГПУ, содержится десять фамилий. В частности, речь идёт о главе Крыма Сергее Аксёнове, спикере крымского парламента Владимире Константинове и депутате Госдумы Наталье Поклонской, которая до октября 2016 года занимала должность прокурора Крыма.

Украинские правоохранители подозревают их в том, что в течение февраля — марта 2014 года они создали "преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины".

— Принятие судом решения о предоставлении такого разрешения позволит завершить досудебное расследование в отношении так называемых чиновников Крыма и Севастополя, — говорится в релизе ГПУ, размещённом на сайте ведомства.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!