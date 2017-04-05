Россия готова наложить вето на резолюцию СБ ООН по химической атаке в Сирии

Российские дипломаты указывают, что документ, осуждающий Дамаск, является слишком поспешным.

Замминистра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов предупредил, что на резолюцию СБ ООН по химоружию Россия будет готова наложить вето, если этот документ поступит на голосование без проведения консультаций.

Замглавы МИД указал, что такие решения в Совете Безопасности ООН быстро не принимаются. Однако при этом, по его словам, процесс принятия резолюции, осуждающей Дамаск, искусственно ускоряется западными государствами.

— Западные страны хотели сделать это уже чуть ли не сегодня, а может быть, завтра, — подчеркнул российский дипломат.

Накануне сирийская вооружённая оппозиция заявила, что в результате применения химического оружия в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) погибло 80 человек. Вину за это они возложили на правительственные войска.

Как отметил Гатилов, в вопросе химической атаки российская сторона настаивает на отправке на место инцидента миссии, которая будет тщательно сбалансирована по своему составу. Этой делегации предстоит разобраться в объективных обстоятельствах произошедшего.