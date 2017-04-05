Работу Трампа на президентском посту одобряет чуть больше трети американцев

Всего за месяц в деятельности республиканца разочаровались шесть процентов жителей страны.

Рейтинги 45-го американского президента Дональда Трампа продолжают неумолимо снижаться: всего за месяц от главы Белого дома "отвернулись" ещё шесть процентов жителей страны. Таковы результаты очередного еженедельного опроса, проводимого Квиннипэкским университетом.

Как сообщает портал The Hill, в том, что они одобряют работу Трампа, признались всего 35 процентов опрошенных. Для сравнения, 7 марта республиканца поддерживал 41 процент респондентов. 57 процентов опрошенных заявили, что не поддерживают то, что делает Трамп, а ещё восемь процентов затруднились ответить на вопрос.

Добавим, что рейтинг предшественника Трампа — Барака Обамы — ни разу не снижался до такого уровня за все восемь лет президентства. Минимальную поддержку со стороны американцев первый темнокожий президент в истории США ощущал в 2013-м году — тогда его работу одобряли лишь 38 процентов жителей страны.

И хотя у Джорджа Буша — младшего 14 мая 2008 года рейтинги популярности упали до катастрофических 28 процентов (при 67 процентах тех, кто не одобрял его работу), для этого, как отмечает The Hill, потребовались две непопулярные войны и стагнация экономики.