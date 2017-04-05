Дутерте высказался в поддержку внебрачных связей

Президент Филиппин отметил, что вопрос супружеских измен — "надуманная проблема".

Президент Филиппин Родриго Дутерте выступил в защиту своего близкого друга — спикера Палаты представителей Панталеона Альвареса, признавшегося в измене супруге, пишет South China Morning Post.

— Это мир лицемерия. У кого из присутствующих здесь не было любовницы? — заявил Дутерте.

Кроме того, он отметил, что вопрос внебрачных связей — "надуманная проблема", важнее всего — возможность поддержать своих детей.

— В мире так много женщин, а времени так мало. Главное, чтобы в сложившейся ситуации ты мог поддерживать своих детей, — сказал Детерте.

Ранее политический соратник филиппинского президента Альварес признался, что всего двое из восьми его детей — от жены, остальные — от двух других женщин.