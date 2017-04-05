Появившийся в кадре кот прервал видеообращение мэра Риги

Эфир программы "Прямые вопросы", в которой мэр Риги Нил Ушаков отвечает на обращения граждан, внезапно был прерван появившимся котом. Отрывок из этого обращения градоначальник опубликовал у себя в "фейсбуке".

В тот момент, когда политик ведёт свою речь, в кадре появляется кот, который с важным видом подходит к чашке, а потом пьёт из неё, не обращая внимания на происходящее.

Следует отметить, что у Риги есть два официальных кота, которых зовут Muris и Кузя. Мэрия использует их для привлечения туристов.