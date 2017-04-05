Следствие заявило о применении диверсантами в Балаклее беспилотников

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Следствие заявило о применении диверсантами в Балаклее беспилотников

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Диверсанты, подорвавшие военный склад в Балаклее Харьковской области, использовали беспилотные летательные аппараты. К такому выводу, как сообщает агентство "Интерфакс-Украина", пришло следствие.

— 23 марта около 2:40 на территории 65-го арсенала неустановленными в настоящее время гражданскими лицами совершены диверсионные действия при помощи БПЛА, в результате чего произошли взрывы боеприпасов (ракеты ЗМ9-ЗРК "Бук-М1" и снаряды 152-мм) на технической территории арсенала, — говорится в мотивировочной части постановления Киевского районного суда Харькова.

Напомним, пожар на территории военного склада произошёл 23 марта. Прогремели взрывы. Ущерб, по оценкам специалистов, может составить 11 миллионов долларов.

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