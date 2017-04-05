PepsiCo удалила рекламу с протестами из-за критики чернокожих активистов

Критики заявили, что рекламный сюжет умаляет масштабы демонстраций против произвола полиции.

Активисты Black Lives Matter — интернационального движения, выступающего против насилия в отношении чернокожего населения — вынудили компанию PepsiCo удалить рекламный ролик с 21-летней американской моделью Кендалл Дженнер в главной роли.

В появившейся на этой неделе рекламе Дженнер по сюжету участвует в фотосессии и присоединяется к участникам демонстраций. Вокруг присутствуют полицейские, к одному из них подходит Дженнер и предлагает банку Pepsi. Страж порядка делает глоток, улыбается, все вокруг рады.

Как сообщает издание The Hill, видео вызвало критическую реакцию представителей Black Lives Matter. Агентство Reuters добавляет, что ролик спровоцировал недовольство пользователей "Твиттера", которые возмутились, что он умаляет масштабы демонстраций.

Pepsi Ad Guy #1 - Let's take a serious life or death protest moment and use it to sell Pepsi.

Pepsi Ad Guy #2 - I like what I'm hearing. pic.twitter.com/RCW5yf4LOu — Wallace Wylie (@WallaceWylie) 4 апреля 2017 г.

— Pepsi пыталась выступить с глобальным посланием о единстве, мире и взаимопонимании. Очевидно, мы ошиблись, приносим извинения, — таков ответ компании, появившийся на её официальном сайте 5 апреля.

В PepsiCo подчеркнули, что не планировали освещать какую-то серьёзную проблему и уведомили, что контент был удалён, а его какое-либо дальнейшее продвижение прекращено.