Independent: Лондон будет улучшать отношения с Москвой вслед за США

Среди вопросов, которые требуют обсуждения, — борьба с терроризмом, а также ситуация в Сирии, Ливии и на Украине.

Правительство Великобритании попытается улучшить отношения с Россией из-за того, что этим в ближайшее время займётся Белый дом, пишет газета Independent со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Об улучшении отношений с Россией власти Соединённого Королевства задумались после решения Бориса Джонсона посетить Москву. Как отмечает издание, глава британского МИД станет первым за пять лет представителем министерства, кто вызвался встретиться с российскими коллегами. Среди вопросов, которые будут вынесены на обсуждение, — Сирия, Ливия, Украина, а также борьба с терроризмом.

— Существует необходимость в диалоге. Мы видели по ужасным событиям в Лондоне и Санкт-Петербурге, что терроризм — это общая угроза, — сообщил Independent базирующийся в Лондоне дипломат одной из западноевропейских стран.

При этом, по его словам, Лондон продолжит критиковать позицию Москвы по ряду проблем.

Напомним, в начале марта в Министерстве иностранных дел Великобритании сообщили, что Борис Джонсон посетит Россию в ближайшее время. Позже его визит был отложен из-за изменений в расписании встреч представителей МИД стран — участниц НАТО.