Трамп встал на защиту обвинённого в домогательствах журналиста Fox News

После того как ведущего американской телекомпании Fox News Билла О'Рейли обвинили в выплате $13 млн коллегам, обвинившим его в домогательствах и оскорблениях, голос в его защиту подал президент США Дональд Трамп. Он высказал мнение, что в действиях журналиста нет ничего предосудительного.
Напомним, скандал с участием О'Рейли разразился после публикации The New York Times, согласно которой ведущий выплатил пяти женщинам, обвинившим его в домогательствах, крупные суммы денег за молчание. Они утверждали, что 67-летний журналист предлагал им вступить в интимные отношения в обмен на продвижение по карьерной лестнице.
Комментируя эти сведения, Трамп в интервью всё той же The New York Times заявил, что не думает, будто О'Рейли "сделал что-то неправильное".
— Он — человек, которого я хорошо знаю. Хороший человек, — охарактеризовал телеведущего хозяин Белого дома.
Сам О'Рейли опроверг приведённые в публикации NYT сведения. На его защиту также встала и телекомпания, хотя её представители и заявили, что "серьёзно относятся к случаям непристойного поведения на работе".
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