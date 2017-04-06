Трамп встал на защиту обвинённого в домогательствах журналиста Fox News

Президент США охарактеризовал телеведущего Билла О'Рейли как человека, которого он хорошо знает.

После того как ведущего американской телекомпании Fox News Билла О'Рейли обвинили в выплате $13 млн коллегам, обвинившим его в домогательствах и оскорблениях, голос в его защиту подал президент США Дональд Трамп. Он высказал мнение, что в действиях журналиста нет ничего предосудительного.

Напомним, скандал с участием О'Рейли разразился после публикации The New York Times, согласно которой ведущий выплатил пяти женщинам, обвинившим его в домогательствах, крупные суммы денег за молчание. Они утверждали, что 67-летний журналист предлагал им вступить в интимные отношения в обмен на продвижение по карьерной лестнице.

Комментируя эти сведения, Трамп в интервью всё той же The New York Times заявил, что не думает, будто О'Рейли "сделал что-то неправильное".

— Он — человек, которого я хорошо знаю. Хороший человек, — охарактеризовал телеведущего хозяин Белого дома.

Сам О'Рейли опроверг приведённые в публикации NYT сведения. На его защиту также встала и телекомпания, хотя её представители и заявили, что "серьёзно относятся к случаям непристойного поведения на работе".