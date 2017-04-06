РФ представила СБ ООН свой проект резолюции по расследованию химатаки в Идлибе

Российская делегация настаивает на проведении реального расследования, а не назначении виновных до установления фактов.

Россия представила на рассмотрение Совета Безопасности ООН свой проект резолюции по расследованию инцидента в сирийском Идлибе. Об этом рассказал пресс-секретарь постоянного представителя РФ при ООН Фёдор Стржижовский.

Ранее российская делегация раскритиковала предложенный США, Великобританией и Францией проект резолюции, назвав его "составленным явно в спешке и крайне небрежно".

— Мы предложили свой, по-деловому составленный короткий проект, нацеленный на реальное проведение расследования, а не на назначение виновных до того, как будут установлены факты, — сообщил Фёдор Стржижовский.

Он добавил, что члены СБ ООН уже начали проводить консультации и попытаются выработать "компромиссный проект".