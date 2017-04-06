Тиллерсон призвал Россию "пересмотреть поддержку режима Асада"

Он ещё раз подтвердил позицию американской стороны, возложившей ответственность за трагедию в провинции Идлиб на правительство САР.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя инцидент в сирийской провинции Идлиб, заявил, что для России настало время "тщательно подумать о своей поддержке режима Асада".

По словам Тиллерсона, руководство США не сомневается, что именно правительство Асада несёт ответственность за гибель мирных жителей в результате химической атаки.

Напомним, согласно опубликованной информации, в результате атаки с применением химического оружия в провинции Идлиб погибло более 80 мирных жителей. Башар Асад заявил, что правительственные войска не располагают химическим оружием, а в Минобороны РФ, комментируя этот инцидент, заявили, что ядовитый газ распространился после того, как снаряды, выпущенные авиацией Сирии, угодили в склады, где террористы изготавливали химическое оружие.