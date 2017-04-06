Южная Корея успешно испытала баллистическую ракету дальнего радиуса действия

Представитель Министерства обороны страны уточнил, что снаряд полностью покрывает территорию КНДР.

Министерство обороны Южной Кореи сообщило об успешном испытании новой баллистической ракеты, дальность полёта которой составляет 800 километров, пишет Yonhap со ссылкой на источники.

По информации издания, испытание проводилось в присутствии министра обороны страны Хана Мин Гу на полигоне в Анхыне.

Известно, что ракета покрывает территорию КНДР даже при запуске с самой южной точки Корейской Республики.

Напомним, в начале марта испытания провела Северная Корея: баллистическая ракета средней дальности была запущена в районе Синпхо в направлении Японского моря и преодолела расстояние около 60 километров.