Загоревшийся после ДТП в Москве автомобиль потушили поливальные машины

Сбить пламя с автомобиля, который загорелся после столкновения со столбом в центре столицы, помогли поливальные машины.

По словам очевидца аварии, в момент ДТП мимо проезжали три водовоза. Их водители, увидев горящую машину, остановились и помогли потушить пламя водой из баков.

Благодаря этому возгорание удалось частично потушить до приезда пожарных, которые локализовали пожар.

Напомним, в результате ДТП, которое произошло на шоссе Энтузиастов, пострадало четыре человека.