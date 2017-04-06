Загоревшийся после ДТП в Москве автомобиль потушили поливальные машины

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Загоревшийся после ДТП в Москве автомобиль потушили поливальные машины

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Сбить пламя с автомобиля, который загорелся после столкновения со столбом в центре столицы, помогли поливальные машины.

По словам очевидца аварии, в момент ДТП мимо проезжали три водовоза. Их водители, увидев горящую машину, остановились и помогли потушить пламя водой из баков.

Благодаря этому возгорание удалось частично потушить до приезда пожарных, которые локализовали пожар.

Напомним, в результате ДТП, которое произошло на шоссе Энтузиастов, пострадало четыре человека.

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