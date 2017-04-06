Неизвестные вывесили флаг "Джебхат ан-нусры" в христианском городе под Дамаском

В христианском городке Маарда под Дамаском неизвестные ночью вывесили флаг террористической группировки "Джебхат ан-нусра"*. Очевидцы сообщают, что флаг вывешен прямо на одном из домов.
Неподалёку от христианского поселения Маарда также находится город Сейдная, где расположен действующий православный монастырь, считающийся одним из самых значимых в Сирии.
Жители Маарды, сообщившие о флаге террористов, заявляют, что боятся нападений боевиков, которые могут предпринять попытки атак со стороны гор неподалёку от ливанской границы и разрушить их город. Они также опасаются спящих ячеек боевиков, которые могут находиться в лагерях беженцев.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
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