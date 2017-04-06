Неизвестные вывесили флаг "Джебхат ан-нусры" в христианском городе под Дамаском

В городке Маарда проживают порядка шести тысяч человек, и они опасаются, что в лагерях беженцев могут находиться ждущие своего часа группировки террористов.

В христианском городке Маарда под Дамаском неизвестные ночью вывесили флаг террористической группировки "Джебхат ан-нусра"*. Очевидцы сообщают, что флаг вывешен прямо на одном из домов.

Неподалёку от христианского поселения Маарда также находится город Сейдная, где расположен действующий православный монастырь, считающийся одним из самых значимых в Сирии.

Жители Маарды, сообщившие о флаге террористов, заявляют, что боятся нападений боевиков, которые могут предпринять попытки атак со стороны гор неподалёку от ливанской границы и разрушить их город. Они также опасаются спящих ячеек боевиков, которые могут находиться в лагерях беженцев.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.