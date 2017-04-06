Сербские болельщики почтили память жертв теракта в петербургском метро

Сербские болельщики в ходе матча Кубка страны по футболу между командами "Црвена Звезда" и "Младость" почтили память жертв теракта в метро Санкт-Петербурга.

— Безмерна боль, что рвёт сердца на части. Питер, скорбим, — написали фанаты на баннере.

Ранее болельщики красно-белых провели первые пять минут матча 21-го тура РФПЛ "Спартак" — "Оренбург" в траурном молчании.

Напомним, около 14:30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" петербургского метрополитена в вагонах прогремел взрыв. Жертвами стали 13 человек, 14-й погибший — смертник Акбаржон Джалилов.

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