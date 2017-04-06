Reuters: На строительстве стадионов к ЧМ-2022 в Катаре используется рабский труд

Отказаться выходить на работу и вернуться на родину люди просто не могут — их паспорта отобрали работодатели.

Сотни рабочих из Индии, Непала и Бангладеш, которые занимаются возведением стадионов к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, живут в нищете и мучаются от жажды, а условия труда иначе как рабскими не назовёшь — люди вынуждены работать по 18 часов в сутки без выходных.

Об этом, как сообщает агентство Reuters, свидетельствуют результаты исследования, проведённого британской консалтинговой фирмой Impactt Ltd. В частности, трое рабочих рассказали, что трудились в течение 148 дней подряд. При этом отказаться выходить на работу и вернуться на родину люди просто не могут — их паспорта отобрали работодатели.

Три четверти из опрошенных 253 трудовых мигрантов признались, что, стремясь попасть на заработки в Катаре, заплатили взносы агентам по найму в своих странах от 80 до 3800 долларов США в эквиваленте.

Глава оргкомитета ЧМ-2022 Хасан аль-Тавади заявил, что руководство с вниманием и уважением отнеслось к работе проверяющих и обязательно учтёт все пожелания и рекомендации.