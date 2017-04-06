СМИ: В России стало больше патриотических и спортивных НКО

Быстрый рост численности наблюдается среди организаций, занимающихся патриотическим и духовным воспитанием граждан.

Почти на 24% выросло в России количество социально ориентированных НКО за последние два года. Портрет таких организаций создали в Совете Федерации, и, по информации "Известий", число добровольцев, которые в них работают, возросло с 1,3 млн до 2,4 млн человек.

Вице-спикер верхней палаты Галина Карелова сообщила изданию, что быстрый рост численности наблюдается среди организаций, занимающихся патриотическим и духовным воспитанием граждан. Гораздо медленнее увеличивается количество НКО, оказывающих социальную поддержку.

Сенатор отметила, что проведённый анализ ляжет в основу для дальнейших оценок и выработки новых мер по включению социально ориентированных НКО в оказание социальных услуг.

Газета приводит данные Росстата, согласно которым наблюдается некоторое снижение числа НКО, которые заняты охраной окружающей среды и защитой животных, охраной объектов культурного значения, бесплатных юридических консультаций.