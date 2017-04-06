Трамп и Меркель договорились сотрудничать по Украине

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудил конфликт на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

NEW: White House provides readout of Pres. Trump's call with Chancellor Merkel; topics included Ukraine, Afghanistan. pic.twitter.com/Zrr1QUrlFa — ABC News Politics (@ABCPolitics) 5 апреля 2017 г.

В релизе отмечается, что лидеры двух стран также затронули ситуацию в Афганистане и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес. Трамп и Меркель договорились, что будут сотрудничать и координировать свои действия.

— Они условились оставаться в тесном контакте, — говорится в сообщении.