Из зоны пеплопада вулкана на Камчатке эвакуирован сотрудник заповедника

Весь юго-западный склон Камбального, где находился сотрудник службы охраны, оказался засыпан пеплом.

С территории Южно-Камчатского федерального заказника вертолётом эвакуировали государственного инспектора, который вёл мониторинг извержения в 18 километрах от вулкана. Дальше следить за обстановкой будут сейсмические приборы.

На протяжении 11 дней с момента начала извержения государственный инспектор Кроноцкого заповедника Василий Митринюк по спутниковой связи сообщал о силе пепловых выбросов, изменении направления ветра и звуках, которые доносились со стороны извергающегося исполина. Все данные оперативно передавались вулканологам и спасателям. Некоторое время непогода мешала отправке вертолёта для оценки оперативной обстановки.

— Вертолёт прибыл вовремя — у меня был на исходе запас питьевой воды, а в ближайших водоёмах она отравлена пеплом, — сообщил инспектор. — Вероятно поэтому в первые дни извержения зону пеплопада покинули все животные — лисицы, росомахи, утки и даже вороны.

Весь юго-западный склон вулкана и окрестности кордона "Прибрежный" на побережье Охотского моря, где находился сотрудник службы охраны, оказались засыпаны пеплом. Перед вылетом Митринюк отобрал его образцы с грунта и снежного покрова. Пробы будут переданы в Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН для лабораторных исследований.

— Дальнейшее пребывание сотрудника на территории мы считаем опасным и нецелесообразным, поэтому приняли решение эвакуировать его и законсервировать кордон до окончания пеплопада, — сказал Пётр Шпиленок, директор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник". — В ближайшее время в окрестностях вулкана Камбальный специалисты Камчатского филиала геофизической службы РАН установят два сейсмических датчика, которые будут передавать данные о текущей вулканической активности.

Во время облёта Камбального сотрудники Кроноцкого заповедника заметили, что у вершины вулкана изменились очертания — на сравнительно гладком до извержения куполе появились резаные зубья. В целом, интенсивность извержения, которое началось 25 марта, заметно снизилась. Шлейф пепла, пара и газа стал намного светлее и разреженнее.

Сотрудники службы охраны Кроноцкого заповедника продолжают вести наблюдение за вулканом с берегов Курильского озера на безопасном расстоянии.